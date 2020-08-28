Fenerbahçe Eran Zahavi'de mutlu sona yakın! Kısa süre içinde açıklanacak
Lazio'nun gündemindeki Vedat Muriqi'nin ayrılık ihtimaline karşı ilk olarak Enner Valencia ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'den bir golcü hamlesi daha geldi. Sarı-lacivertliler, Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen Eran Zahavi için temaslarını hızlandırdı. İsrailli golcünün de Fenerbahçe'nin Instagram hesabını takibe alması heyecan uyandırırken, Kanarya'nın transferi kısa süre içinde açıklayacağı öne sürüldü.
Transfer şampiyonu Fenerbahçe, hız kesmiyor. İstanbul'a önceki gece inen Enner Valencia ile birlikte 8 nokta transfere imza atan sarı-lacivertliler, yine golcü bir isimle anlaşma aşamasına geldi. İsrail futbolunun yıldız ismi Eran Zahavi ile görüşmelerde somut adımlar atan ve büyük ölçüde el sıkışan Kanarya'nın kısa süre içinde bu transferi de açıklayacağı ileri sürüldü. 5. sezonuna girdiği Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya da bonservis ödenmemesi için temasların sürdüğü öğrenildi.
ÇİN'E DAMGA VURDU
Fotomaç'ın haberine göre, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 ve 7 Eylül'de oynanacak maçlar için İsrail Milli Takımı'nın kampına katılan Zahavi'nin bu karşılaşmaların ardından İstanbul'a geleceği belirtildi. Profesyonel kariyerine ülkesinde Hapoel Tel Aviv'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Ironi Ramat, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou formaları giydi. Çin Ligi'nde attığı gollerle son 4 sezona damga vuran tecrübeli oyuncu, özellikle geçtiğimiz yıl zirve yaptı. Zahavi, forma giydiği 28 lig maçında 29 kez fileleri havalandırdı.
İSRAİL'İN VAZGEÇİLMEZİ
İsrail Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Zahavi, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 10 maçta 11 gol attı.
426 MAÇTA 259 GOL 58 ASİST
Maccabi, Hapoel, Palermo ve Guangzhou ile 426 resmi karşılaşmaya çıkan Zahavi, tam 259 gol sevinci yaşadı. İsrailli futbolcu, 58 de asist yaptı.
YENİ SEZONDA 4 GOL
Yeni sezona giren Çin Ligi'nde 7 maça çıkan Zahavi, 4 kez rakip ağları sarstı.
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