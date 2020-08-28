28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Eran Zahavi'de mutlu sona yakın! Kısa süre içinde açıklanacak

Golcü transferinde mutlu son yakın! Kısa süre içinde açıklanacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Lazio'nun gündemindeki Vedat Muriqi'nin ayrılık ihtimaline karşı ilk olarak ile anlaşma sağlayan 'den bir golcü hamlesi daha geldi. Sarı-lacivertliler, ekibi Guangzhou'da forma giyen Eran Zahavi için temaslarını hızlandırdı. İsrailli golcünün de Fenerbahçe'nin Instagram hesabını takibe alması heyecan uyandırırken, Kanarya'nın transferi kısa süre içinde açıklayacağı öne sürüldü.

şampiyonu , hız kesmiyor. 'a önceki gece inen ile birlikte 8 nokta transfere imza atan sarı-lacivertliler, yine golcü bir isimle anlaşma aşamasına geldi. İsrail futbolunun yıldız ismi Eran Zahavi ile görüşmelerde somut adımlar atan ve büyük ölçüde el sıkışan Kanarya'nın kısa süre içinde bu transferi de açıklayacağı ileri sürüldü. 5. sezonuna girdiği Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya da bonservis ödenmemesi için temasların sürdüğü öğrenildi.

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ÇİN'E DAMGA VURDU

Fotomaç'ın haberine göre, Uluslar Ligi'nde 4 ve 7 Eylül'de oynanacak maçlar için İsrail Milli Takımı'nın kampına katılan Zahavi'nin bu karşılaşmaların ardından İstanbul'a geleceği belirtildi. Profesyonel kariyerine ülkesinde Hapoel 'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Ironi Ramat, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou formaları giydi. Ligi'nde attığı gollerle son 4 sezona damga vuran tecrübeli oyuncu, özellikle geçtiğimiz yıl zirve yaptı. Zahavi, forma giydiği 28 lig maçında 29 kez fileleri havalandırdı.

İSRAİL'İN VAZGEÇİLMEZİ

İsrail Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Zahavi, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 10 maçta 11 gol attı.

426 MAÇTA 259 GOL 58 ASİST

Maccabi, Hapoel, Palermo ve Guangzhou ile 426 resmi karşılaşmaya çıkan Zahavi, tam 259 gol sevinci yaşadı. İsrailli futbolcu, 58 de asist yaptı.

YENİ SEZONDA 4 GOL

Yeni sezona giren Çin Ligi'nde 7 maça çıkan Zahavi, 4 kez rakip ağları sarstı.

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