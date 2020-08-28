28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Lazio için varsa yoksa Muriqi

Lazio için varsa yoksa Muriqi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Vedat  için uzun süredir ile temas halinde olan , transferden vazgeçmiyor. İtalyan ekibinin 18 milyon euro'ya çıkmasına rağmen sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro'da direttiği belirtiliyor. İ

Vedat için uzun süredir ile temas halinde olan , transferden vazgeçmiyor. İtalyan ekibinin 18 milyon euro'ya çıkmasına rağmen sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro'da direttiği belirtiliyor. İtalyan basını da gelişmeleri paylaşırken, Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun görüşmeleriyle bizzat kendisinin ilgilendiği kaydediliyor. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin önceki 2 idmanına katılmayan, Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da forma giymeyen Kosovalı yıldızın da 'ya gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
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