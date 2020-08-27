27 Ağustos 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Sergen Yalçın'ın listesindeydi

Zirvenin bir hayli uzağında tamamladığı sezonun sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Kadrosuna kattığı isimlerle adeta gövde gösterisi yapan Kanarya'da takviye çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli takım ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte hedefteki isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 27.08.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 18:58
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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Sergen Yalçın'ın listesindeydi

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Sergen Yalçın'ın listesindeydi

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve topladığı 53 puanla ligi 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Sergen Yalçın'ın listesindeydi

Yeni takviyelerini art arda açıklayarak rakiplerine gözdağı veren Kanarya, şu ana kadar tam 10 isimle sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Sergen Yalçın'ın listesindeydi

Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı golcünün alternatiflerini hazırladı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! Sergen Yalçın'ın listesindeydi

Son olarak bu bölge için Tigres forması giyen Enner Valencia ile anlaşma sağlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Ekvadorlu golcünün yanına bir takviye daha yapmak istiyor.

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