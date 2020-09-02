Fenerbahçe'de Tolgay Arslan krizi! Ayrılması isteniyor ama...
Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Tolgay Arslan için Alman basını flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre, Hannover 96 oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ama yüksek maaşından dolayı geri adım atıyor. Sarı-lacivertli takım ise 30 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını istiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak istenileni verememesi nedeniyle ayrılığına sıcak bakılan Tolgay Arslan konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Sportbuzzer.de'nin okuyucularıyla paylaştığı bilgilere göre Hannover 96 kulübü, Tolgay Arslan'a resmen talip oldu ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmeye başladı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin, transfer görüşmesi için serbest bıraktığı Tolgay Arslan, Alman kulübünün kendisine sunduğu teklifi reddetti.
MAAŞI BÜYÜK SORUN
Hannover'in Tolgay konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken, oyuncunun maaş konusunda geri adım atmadığı ve görüşmelerin bu noktada tıkandığı ifade edildi.
YENİ TEKLİF YAPILACAK MI?
Alman kulübünün temsilcilerinin Tolgay'a henüz kapılarını kapatmadığı aktarılırken, transfer gidişatını yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.
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