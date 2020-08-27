Zeki Uzundurukan: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki görevini tamamlayıp milli takımda çalışabilir

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçe'de resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu ile ilgili "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki görevini tamamlayıp milli takımda çalışabilir." dedi.

ABONE OL