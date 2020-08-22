22 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Karagümrük'le yenişemedi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

hazırlıklarını Düzce'deki Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken, yeni transfer Mert Hakan Yandaş takımdaki ilk golünü attı.

Yeni sezona yeni hocası yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Düzce Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta ilk gol Karagümrük'ten geldi. Kırmızı-siyahlılar 5. dakikada Ndao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole çabuk yanıt verdi. 7. dakikada kazanılan penaltıyı Ozan Tufan ağlara yollayıp skora dengeyi getirdi: 1-1.

MERT HAKAN İLK GOLÜNÜ ATTI!

İlk yarı 1-1 tamamlanırken, sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ın 47. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Yeni transfer Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Yediği golden sonra beraberlik için bastıran Karagümrük aradığı golü 77'de buldu. Maçın açılış golünü atan Ndao bir kez daha sahneye çıkarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-2.

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THIAM 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Thiam, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Teknik direktör Erol Bulut, Senegalli forvete ilk 11'de görev verdi.

MURIQI KADROYA ALINMADI!

Fenerbahçe'de, Lazio'ya transferi gündemde olan Vedat Muriqi, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kosovalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymediği belirtildi.

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NOVAK, SOSA VE SİNAN GÜMÜŞ DE OYNAMADI

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muriqi'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle, yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.

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