22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede

2020/2021 sezonu için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Geride bıraktığımız sezon oldukça problem yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, gündemindeki iki yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, Kanarya'nın eski stoperi Diego Lugano'nun da transferde aracı olacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 13:58
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Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede

Orta sahasını ve savunma beklerini flaş transferlerle güçlendiren Fenerbahçe şimdi de son iki sezonda kanayan yarası olan stoper bölgesi için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede

Birçok isimle temasta olan sarı-lacivertlilerden çok flaş bir hamle geldi...

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Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede

Takvim'de yer alan habere göre bonservisi elinde olan ve çok sayıda önemli kulübün ilgilendiği Malang Sarr'ı ikna için yoğun çaba harcayan yönetim, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Diego Godin'e de kancayı attı.

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Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçtiği,sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Diego Lugano'nun da görüşmelerle aktif rol aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede

Yönetim hem Sarr hem de Godin'i bitirerek son yılların en iyi savunma ikilisini oluşturmak istiyor. İtalyan basını, Godin'in Inter'den ayrılma kararı aldığını ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.

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