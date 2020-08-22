Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede

2020/2021 sezonu için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Geride bıraktığımız sezon oldukça problem yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, gündemindeki iki yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, Kanarya'nın eski stoperi Diego Lugano'nun da transferde aracı olacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...