Caner Erkin'den transfer itirafı! "Fenerbahçe haricinde..."

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 32 yaşındaki sol bek, "Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de yeni transfer Caner Erkin, basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli futbolcunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

EROL HOCA'NIN SİSTEMİNE UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Kamp süreci iyi geçiyor. Erol Hoca'nın sistemine, taktiğine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kendime yeni transfer demiyorum. Buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım"

ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI

"Ben erken başladım. Novak biraz daha geç geldi, son maçını daha geç oynadığı için. Ben de önde oynayabilirim. Önce öyle başlamıştım. Senelerdir bek oynuyorum. Önde ben oynamışım, Novak oynamış fark etmez. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı."

FENERBAHÇE KÜÇÜKLÜKTEN BERİ SEVDİĞİM TAKIM

"Fenerbahçe tuttuğum takım, taraftarı olduğum takım. Küçüklükten beri sevdiğim takım"

TARAFTARLARA KIRILDIM

"Kadıköy'e Beşiktaş'ta oynarken 3 sene üst üste geldim. Son sene bir şey oldu. Artık tutkudan mı, sevgiden mi çok farklı bir şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de kırıldım, çok kırıldım."

AKLIMDA HAREKET YAPMAK YOKTU

"Fenerbahçe benim için sevgi, aşk, tuttuğum, taraftarı olduğum takım. Benim aklımda bir hareket yapmak yoktu. Kırıldığım için kırmak istedim belki de. Buluştuk yine. Küçüklükten beri sevdiğim takımdayım. Artık, kırgınlık olmaz, olamaz. Öyle bir şey olmasını istemem"

FENERBAHÇE HARİCİ HİÇBİR TAKIMLA KONUŞMADIM

"Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim"

HER ŞEYİMİZİ KAYBEDELİM AMA NEŞEMİZİ KAYBETMEYELİM

"Kamplar genelde futbolcular için sıkıcıdır. Profesyonelce çok iyi bir şekilde çalışmak gerekiyor. Fakat biraz da gülmek lazım. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Her şeyimizi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim. Neşeli biri olduğum için herkese takılıyorum"

FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

"İlk teklif aldığımda zaten çok heyecanlandım. Farklı duygular hissettim. Taraftarı olduğum kulüp, futbolu bırakmak istediğim kulüp, futboldan sonra da belki devam etmek istediğim kulüp olduğu için... Çok mutluyum ya! Yeniden Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum"

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