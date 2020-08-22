22 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Caner Erkin'den transfer itirafı! "Fenerbahçe haricinde..."

Caner Erkin'den transfer itirafı! F.Bahçe haricinde...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

Fenerbahçeli futbolcu , sarı-lacivertli takımın 'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 32 yaşındaki sol bek, " harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'deki 'nda kampa giren 'de yeni , basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli futbolcunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

EROL HOCA'NIN SİSTEMİNE UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Kamp süreci iyi geçiyor. Erol Hoca'nın sistemine, taktiğine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kendime yeni transfer demiyorum. Buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım"

ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI

"Ben erken başladım. Novak biraz daha geç geldi, son maçını daha geç oynadığı için. Ben de önde oynayabilirim. Önce öyle başlamıştım. Senelerdir bek oynuyorum. Önde ben oynamışım, Novak oynamış fark etmez. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı."

FENERBAHÇE KÜÇÜKLÜKTEN BERİ SEVDİĞİM TAKIM

"Fenerbahçe tuttuğum takım, taraftarı olduğum takım. Küçüklükten beri sevdiğim takım"

TARAFTARLARA KIRILDIM

"'e 'ta oynarken 3 sene üst üste geldim. Son sene bir şey oldu. Artık tutkudan mı, sevgiden mi çok farklı bir şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de kırıldım, çok kırıldım."

AKLIMDA HAREKET YAPMAK YOKTU

"Fenerbahçe benim için sevgi, aşk, tuttuğum, taraftarı olduğum takım. Benim aklımda bir hareket yapmak yoktu. Kırıldığım için kırmak istedim belki de. Buluştuk yine. Küçüklükten beri sevdiğim takımdayım. Artık, kırgınlık olmaz, olamaz. Öyle bir şey olmasını istemem"

FENERBAHÇE HARİCİ HİÇBİR TAKIMLA KONUŞMADIM

"Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim"

HER ŞEYİMİZİ KAYBEDELİM AMA NEŞEMİZİ KAYBETMEYELİM

"Kamplar genelde futbolcular için sıkıcıdır. Profesyonelce çok iyi bir şekilde çalışmak gerekiyor. Fakat biraz da gülmek lazım. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Her şeyimizi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim. Neşeli biri olduğum için herkese takılıyorum"

FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

"İlk teklif aldığımda zaten çok heyecanlandım. Farklı duygular hissettim. Taraftarı olduğum kulüp, futbolu bırakmak istediğim kulüp, futboldan sonra da belki devam etmek istediğim kulüp olduğu için... Çok mutluyum ya! Yeniden Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzattı! F.Bahçe tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzattı!
Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede
İşte Fenerbahçe'deki son durum! İşte Fenerbahçe'deki son durum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör