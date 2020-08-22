Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 32 yaşındaki sol bek, "Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim" dedi.