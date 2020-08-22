Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeniden anlaşma sağladı.
Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri sona eren Hasan Ali Kaldırım ve Erten Ersu ile yeni mukavele yapmayan, kadroda düşünülmeyen Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek oyuncuyla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten isimlerden Tolga Ciğerci'nin durumu merak konusu olmuştu. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzattı ve futbolcu Fenerbahçe'de kaldı.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 33 maçta görev alan Tolga, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
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