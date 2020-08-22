22 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

F.Bahçe tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzattı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

çalışmalarını sürdüren , sözleşmesi sona eren ile yeniden anlaşma sağladı.

Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren 'de hareketliliği devam ediyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri sona eren Hasan Ali Kaldırım ve Erten Ersu ile yeni mukavele yapmayan, kadroda düşünülmeyen Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek oyuncuyla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten isimlerden 'nin durumu merak konusu olmuştu. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzattı ve futbolcu Fenerbahçe'de kaldı.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 33 maçta görev alan Tolga, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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