22 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü hayatını kaybetti

F.Bahçe'nin acı günü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

2000'li yılların başında 'nin altyapısında koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında ise bir süre A Takım hocası olarak çalışan 'in vefat ettiği açıklandı.

'in vefat haberi nedeniyle resmi internet sayfası üzerinden bir açıklama metni yayınladı.

Yapılan açıklamada;

2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve 'nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Not: Tamer Güney'in cenaze bilgileri belli olduktan sonra paylaşılacaktır.

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