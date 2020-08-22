22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki! "Sosyal medyadan..."

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından, Arjantin Ligi temsilcilerinden Estudiantes'in başkanı Juan Sebastian Veron deneyimli oyuncuya sert sözlerle tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 18:39
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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki! Sosyal medyadan...

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın transfer kararı merakla beklenirken, oyuncunun ülkesi Arjantin'e dönme ihtimali konuşuluyordu.

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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki! Sosyal medyadan...

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.

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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki! Sosyal medyadan...

Sosa'nın kararı, ülkesinin takımlarından Estudiantes'in başkanı Juan Sebastian Veron'u kızdırdı.

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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki! Sosyal medyadan...

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Veron, "Yaptığımız görüşmenin ardından kulüple iletişime geçmesini isterdim. Kararını sosyal medyadan öğrendik" dedi.

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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki! Sosyal medyadan...

Tecrübeli yıldıza sitem eden Veron, sözlerini şöyle sürdürdü:

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