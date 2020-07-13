13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk harekatı!

Transfer savaşı başladı! Belözoğlu ve Albayrak...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

'de Cemil Usta Sezonu'nun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran ve , 'ın ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi. İki , forması giyen 'ün transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda sportif direktörlük görevine başlayacak olan 'nun ekibiyle temasa geçtiği öğrenilirken, sarı-kırmızılılarda ikinci başkan , 33. haftada 'da oynanacak olan Galatasaray-Göztepe maçının ardından transferi bitirmeye çalışacak. İşte detaylar...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan 'in iki devi ile , bir transferde daha karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi, bu sezon ise transferinde karşı karşıya gelen iki , 'nin başarılı savunmacısı 'ün transferi için girişimlerine başladı.

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EMRE BELÖZOĞLU İLK TEMASI KURDU

Ajansspor'un haberine göre, yeni yapılanma içerisinde olan Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak , Alpaslan'ın transferi için Göztepeli yetkililerle temasa geçerek pazarlık masasına oturdu.

ALBAYRAK TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Galatasaray'da da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak da bu transferi bitirebilmek için imkanları seferber etmiş durumda. Göztepe ile görüşme gerçekleştiren Albayrak bu transferde Fenerbahçe'nin bir adım önüne geçti. Hafta sonu 'da oynanacak Galatasaray-Göztepe maçından sonra Abdürrahim Albayrak bu transfere son noktayı koymaya çalışacak.

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BELÖZOĞLU TRANSFERİ BİTİRMEYE KARARLI

Emre Belözoğlu da Alpaslan Öztürk transferinin peşini bırakmıyor. Kulübün imkanları doğrultusunda hareket eden Emre Belözoğlu tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmeye kararlı. Göztepe Başkanı 'in Alpaslan Öztürk'e daha önce dört büyüklerin istemesi halinde transferinde yardımcı olacağının sözünü verdiği öğrenilirken bonservis bedeli olarak 750 bin Euro belirlendiği öğrenildi.

ALPASLAN FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

26 yaşındaki futbolcunun da 750 bin-800 bin Euro veren kulübe imza atabileceği edinilen bilgiler arasında. Tecrübeli orta saha oyuncusu ile Galatasaray daha yakın temas kurmuş durumda. Fenerbahçe'den henüz teklif gitmese de sarı lacivertlilerin daha yüksek bir ücret önermeye hazırlandığı belirtiliyor. Alpaslan'ın da gönlünün Fenerbahçe'de oynamaktan yana olduğu öğrenildi. Alpaslan Öztürk'ün Sözleşmesi Göztepe ile Haziran 2021'de sona eriyor.

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