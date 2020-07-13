13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası açıkladı

Yaz transfer sezonu öncesi ilk bombasını Sivasspor'dan ayrılacak olan Mert Hakan Yandaş'la patlatan Fenerbahçe'de imzalar peş peşe gelecek. Sarı-lacivertli kurmayların 2+1 yıllık anlaşma sağladığı yıldız futbolcunun babası da yaptığı flaş açıklamayla taraftarı heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 18:59
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Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası açıkladı

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir imza daha geliyor.

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Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası açıkladı

Son iki sezondur aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası açıkladı

Gelecek sezon sportif direktör koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada gelecek sezon camiayı mutlu edecek bir kadro kuracaklarını söylemişti.


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Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası açıkladı

İLK BOMBA MERT HAKAN!
Sarı-lacivertli kulüp ilk transfer bombasını Mert Hakan Yandaş'la anlaşma sağlayıp patlatmıştı.

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Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası açıkladı

FORMA NUMARASI BİLE BELLİ!
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.

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