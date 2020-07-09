09 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Jailson ayrılmak istiyor

Jailson ayrılmak istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

Brezilya basını, stoperde yaptığı hatalarla gözden düşen sambacının takım aradığını yazdı. Gremio’nun satıştan % 20 pay alacağı belirtildi

Bu sezon zorunluluktan stopere çekilen ve yaptığı hatalarla gözden düşen Jailson ayrılmak istiyor. Brezilya'dan Gauchazh, ilk 11'deki yerini kaybeden ön liberonun Avrupa'ya transfer olmayı düşündüğü ve menajerine takım bulması için talimat verdiğini yazdı. 24 yaşındaki orta sahaya geçen transfer döneminde Brezilya ve İtalya'dan talipler olduğu bilgisi de paylaşıldı. Fenerbahçe, Jailson'u 2018 yazında Gremio'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığı transfer etmişti.

karşısında tek devre sahada kalabilen Jailson'un stoper oynadığı 23 maçta Fenerbahçe 13 kez puan kaybetti (8M / 5B).
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