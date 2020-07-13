Mert Hakan Yandaş'tan Luiz Gustavo paylaşımı!

Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı Fenerbahçe ile anılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Luiz Gustavo ile birlikte olduğu kareyi paylaştı. Bu paylaşım büyük beğeni topladı.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:28 ABONE OL