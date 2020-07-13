13 Temmuz 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Mert Hakan Yandaş'tan Luiz Gustavo paylaşımı!

Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı Fenerbahçe ile anılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Luiz Gustavo ile birlikte olduğu kareyi paylaştı. Bu paylaşım büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:28
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Mert Hakan Yandaş'tan Luiz Gustavo paylaşımı!

Yeni sezondan itibaren Fenerbahçe forması giymesi beklenen Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

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Mert Hakan Yandaş'tan Luiz Gustavo paylaşımı!

Transfer gündeminin birinci sırasında yer alan Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı hala netleşmedi.

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Mert Hakan Yandaş'tan Luiz Gustavo paylaşımı!

Kadıköy'de 2-1 kazandıkları müsabakanın son düdüğünün ardından Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile formasını değiştiren Mert Hakan Yandaş, şimdi de son paylaşımıyla olay oldu.

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Mert Hakan Yandaş'tan Luiz Gustavo paylaşımı!
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Mert Hakan Yandaş'tan Luiz Gustavo paylaşımı!

Ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram adresi geçtiğimiz günlerde çalınmıştı.

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