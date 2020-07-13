Radamel Falcao'ya Inter Miami talip oldu
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Amerika basını, Kolombiyalı yıldıza David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin talip olduğunu yazdı.
Galatasaray'a transferi olay olan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.
TRANSFER OLABİLİR
Amerika basını, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti.
TEKLİF 6 MİLYON DOLAR
Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi. Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı