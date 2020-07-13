13 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Radamel Falcao'ya Inter Miami talip oldu

Falcao'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı 'ya sürpriz bir talip çıktı. Amerika basını, Kolombiyalı yıldıza 'ın sahibi olduğu MLS ekibi 'nin talip olduğunu yazdı.

'a transferi olay olan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen 'ya MLS Ligi ekiplerinden talip oldu. 'ın sahibi olduğu kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.

TRANSFER OLABİLİR
Amerika basını, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye olabileceğini iddia etti.

TEKLİF 6 MİLYON DOLAR
Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi. Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.

Ve ayrılık gerçekleşti! G.Saray... haberin devamı

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