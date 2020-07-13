Radamel Falcao'ya Inter Miami talip oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Amerika basını, Kolombiyalı yıldıza David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin talip olduğunu yazdı.

Galatasaray'a transferi olay olan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.

TRANSFER OLABİLİR

Amerika basını, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti.

TEKLİF 6 MİLYON DOLAR

Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi. Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.

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