Emre sahada kalsın
Sarı-lacivertli taraftarlar, ‘jeneriklik’ golle Ankara’da bir puanı kurtaran kaptanın 1 yıl daha oynamasını istiyor.
Fenerbahçe'de sezon sonunda sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun 'futbola devam etmesi' bir kez daha gündemde... 39 yaşındaki yıldız, Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra attığı nefis golle takımını bir kez daha yenilgiden kurtardı. Taraftarlar, eylül ayında 40 yaşına girecek oyuncunun bir yıl daha oynamasından yana. Sosyal medyada, "Yıllanmış şarap gibi", "Hamle oyuncusu olarak bile önemli katkı sağlar", "Bu takımda rahat oynar" yorumları yapıldı. Tahir Karapınar da geçtiğimiz haftalarda, Emre'nin 1 yıl daha sahada kalması düşüncesinde olduğunu açıklamıştı. Emre ise kesin kararını sezon sonunda vereceğini söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Futbolu çok seviyorum. Belki de oyuna girdikten sonra gol atmayı Allah bana bu yüzden nasip ediyor. Fenerbahçe taraftarı bize inansın. Önümüzde çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var. Eğer bırakma kararı alırsam benim için kolay olmayacak" diye konuştu.
REKORTMEN
Zlatan İbrahimoviç'ten sonra dört farklı 10 yılda gol atan futbolcu olarak tarihe geçen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de ise 224 maçta 32 gol ve 28 asiste imza koydu. Avrupa'da İnter, Newcastle United ve Atletico Madrid formaları da giyen sarı-lacivertli oyuncunun kariyerinde 101 kez terlettiği ay-yıldızlı forma ile de 9 golü bulunuyor.
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