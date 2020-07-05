Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu şovu! Jeneriklik gol attı

Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde iki golün sahibi de Ferdi Kadıoğlu olurken, genç yıldız ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u Ozan Tufan'ın son dakikalarda attığı gollerle mağlup eden F.Bahçe, dün de Göztepe'yi genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yarıda attığı gollerle yıktı. Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, mücadeleye etkili başladı. Genç Ferdi Kadıoğlu da ilk dakikadan itibaren kalitesini ortaya koydu. 25'inci dakikada Hasan H asan Ali'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferdi çaprazdan sol ayağıyla düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi.

JENERİKLİK GOL ATTI

F.Bahçe ilk devrenin uzatma dakikalarında bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan ilk golün sahibi Ferdi Kadıoğlu iki mükemmel çalımla rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahasına girerken şutunu yolladı. Top kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve bu jeneriklik golle fark ikiye çıktı. Ligin ilk yarısında iç sahadaki G.Antep ve G.Birliği maçlarında birer gol atan Ferdi, dün akşam da Göztepe filelerini 2 kez havalandırdı. Ligdeki toplam gol sayısını 4'e yükselten Ferdi'nin 2 de asisti bulunuyor.

FERDİ: BENİM İÇİN HARİKA BİR MAÇTI

Göztepe maçına damga vuran genç Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası şöyle konuştu: "Benim için harika bir maçtı, iki gol attım ancak bunu tek başıma yapmadım, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarımız beni hep desteklediler. Hocalarımız da beni çok destekliyor ve ben de bugün sahada neler yapabileceğimi gösterdim"

EN GENÇ GOLCÜ

Ferdi Kadıoğlu, Salih Uçan'dan bu yana (19 yaşında Orduspor) Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu.

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