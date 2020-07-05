05 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Igor Kokoskov Fenerbahçe'ye kupa sözü verdi!

Igor Kokoskov'dan kupa sözü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'ten boşalan koltuğu devralan ve Beko ile 3 yıllık sözleşme imzalayan , iddialı konuştu. Sırp antrenör, sarı-lacivertlilere kupa sözü verdi.

Beko'nun yeni başantrenörünün oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Obradovic'in yerine Igor Kokoskov ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı. Sırp başantrenör, Fenerbahçe ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri. Elimden gelenin en iyisini yapıp, maçlar ve kupalar kazanarak taraftarı mutlu etmeye çalışacağız" dedi. 2019 yazında Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlük pozisyonuna getirilen ve halen görevini sürdüren Kokoskov, 19 sezon NBA'de çalıştı. Kokoskov'u açıklayan Fenerbahçe Beko, ilk teklifini Valencia'nın Sırp şutörü Vanja Marinkovic'e yaptı. 23 yaşındaki Marinkovic, THY Avrupa Ligi'nde 6.3 sayı ortalaması ile oynamıştı. Genç oyuncunun, NBA haklarını Sacramento Kings elinde bulunduruyor.

Resmen açıklandı! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası haberin devamı

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