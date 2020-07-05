Igor Kokoskov Fenerbahçe'ye kupa sözü verdi!

Zeljko Obradovic'ten boşalan koltuğu devralan ve Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Igor Kokoskov, iddialı konuştu. Sırp antrenör, sarı-lacivertlilere kupa sözü verdi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Igor Kokoskov oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Obradovic'in yerine Igor Kokoskov ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı. Sırp başantrenör, Fenerbahçe ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri. Elimden gelenin en iyisini yapıp, maçlar ve kupalar kazanarak taraftarı mutlu etmeye çalışacağız" dedi. 2019 yazında Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlük pozisyonuna getirilen ve halen görevini sürdüren Kokoskov, 19 sezon NBA'de çalıştı. Kokoskov'u açıklayan Fenerbahçe Beko, ilk teklifini Valencia'nın Sırp şutörü Vanja Marinkovic'e yaptı. 23 yaşındaki Marinkovic, THY Avrupa Ligi'nde 6.3 sayı ortalaması ile oynamıştı. Genç oyuncunun, NBA haklarını Sacramento Kings elinde bulunduruyor.

DİĞER