10 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Johnathan Hamilton Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe transferi duyurdu! 1+1 yıllık anlaşma
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 10.07.2020

, son olarak Tekfen forması giyen Trinidad ve Tobago vatandaşı pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Trinidad ve Tobago vatandaşı pivot (2.13, 1994) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

3 Şubat 1994 tarihinde Trinidad ve Tobago'nun Rio Claro kentinde dünyaya gelen Hamilton, kolej kariyeri boyunca üç farklı basketbol programında forma giydi. 2013-14 ve 2014-15 sezonlarını Jacksonville takımında geçiren Hamilton, 2015-16 ve 2016-17'de ise Virginia Tech forması giydi. Hamilton, kolej kariyerinin en verimli sezonunu ise 2017-18'de Texas Arlington ile yaşadı. Bu takımda 33 maça çıkan Hamilton, 11.4 sayı, 8.2 ribaund, 2.3 blok ortalamaları tutturdu.

2018-19 sezonunda NBDL'in Grand Rapids Drive ekibinde forma giyen Johnathan, burada da 48 maçta 11.4 sayı, 8.8 ribaund, 1.3 asist ve 2.4 blok ortalamaları yakaladı.

Hamilton, Avrupa kariyerine ülkemizde Tekfen formasıyla başladı. 2019-20 sezonunda Darüşşafaka'da forma giyen Hamilton, Eurocup'ta 15 maçta süre aldı ve 11.3 sayı, 8.1 ribaund, 1.4 blok, 16.9 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Basketbol Süper Ligi'nde de 8.2 sayı, 6.5 ribaund, 1.5 blok istatistikleri tutturan Hamilton, her iki ligde de blok istatistiğinde en üst sıralarda yer alıyordu. Eurocup'ın en iyi blok yapan üçüncü oyuncusu olan Hamilton, BSL'de ise ilk sırayı elde etti. Hamilton, Darüşşafaka Tekfen formasıyla 'nda final oynama başarısı da gösterdi.

Başarılı pivot, kariyerinde ilk kez EuroLeague'de boy gösterecek. Kariyeri boyunca fiziği ve atletizminin kendisine sağladığı artıları kullanan ve özellikle çok iyi bir blokçu ve ribaund kozu olarak tanınan Hamilton, EuroCup'ın 2019-20 sezonunda en çok dikkat çeken pivotlardan biri olmuştu. Hamilton, atletizmiyle Fenerbahçe Beko'nun hem savunma hem de hücum sahasında en önemli isimlerinden biri olacak.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Johnathan Hamilton'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne... Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne...
Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı Emre Belözoğlu'nun yerine sürpriz transfer! Başkan resmen açıkladı
Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu... Fenerbahçe'de 6 transfer birden! Emre Belözoğlu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör