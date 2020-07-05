05 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlandı!

Nabil Dirar sakatlandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

karşılaşmasında 3 puan alan , 'i kırmızı karta, 'ı da sakatlığa kurban etti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan , 61. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saha içinde kulübeye çıkarılması için işaret yapan yıldız futbolcunun yerine Miha Zajc oyuna girdi. F.Bahçe'nin yıldız isminin bugün yapılacak kontrollerinin ardından durumuyla ilgili bilgi verileceği öğrenildi. Bu arada maçın yıldızı Ferdi de sakatlığı nedeniyle 78'de yerini Jailson'a bıraktı.

3 puanı Altay getirdi! haberin devamı

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