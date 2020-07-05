Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlandı!

Göztepe karşılaşmasında 3 puan alan Fenerbahçe, Serdar Aziz'i kırmızı karta, Nabil Dirar'ı da sakatlığa kurban etti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Nabil Dirar, 61. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saha içinde kulübeye çıkarılması için işaret yapan yıldız futbolcunun yerine Miha Zajc oyuna girdi. F.Bahçe'nin yıldız isminin bugün yapılacak kontrollerinin ardından durumuyla ilgili bilgi verileceği öğrenildi. Bu arada maçın yıldızı Ferdi de sakatlığı nedeniyle 78'de yerini Jailson'a bıraktı.

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