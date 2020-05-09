09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım kalmak için 'feda' dedi!

Takımda kalmak için 'feda' dedi! F.Bahçeli yıldız...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan , etmek istediği isimler için görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek ile masaya oturan sarı-lacivertlilerin, indirim teklifi tecrübeli oyuncu tarafından kabul edildi. İşte detaylar...

planlaması için işi sıkı tutan yönetimi, takıma dahil etmek istediği isimler ve eldeki oyuncuları koruma anlamında yoğun mesai harcıyor.

Gelecek sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak ile kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren ve yöneticiler bütçeyi aşmamak için son kararları titizlikle alıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve tekrar eski takımında forma giymek isteyen için şartlar zorlansa da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Tecrübeli futbolcuyu gündeminden çıkaran sarı lacivertlilerde bu aşamada yeni sezonda sözleşme önermeme kararı alındı.

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HASAN ALİ KALDIRIM FİYAT İNDİRİMİNE GİTTİ

Fenerbahçe'de 2012-13 sezonundan bu yana forma giyen ile ilgili karar verildi. Sezon sonunda sarı lacivertli ekiple sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali, yapılan görüşmelerin ardından takımdan ayrılmak istemediğini belirterek 1.8 milyon Euro'luk yıllık ücretinden indirime gitti. Uzun yıllardır giydiği sarı lacivertli formadan vazgeçmek istemeyen tecrübeli futbolcu, yönetimin istediği şartları kabul ederek gelen teklifleri geri çevirdi.

Öte yandan sarı lacivertli ekip yeni sezon yapılanmasında ile her konuda anlaşma sağlarken, sözleşmesi sona erecek 'yi Beşiktaş'a, 'yi ise Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a göndermeyi planlıyor.

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EMRE BELÖZOĞLU YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Yeni sezonda köklü değişikliklere gidecek olan Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu, yoğun mesaisine şimdiden başladı. Başkan Ali Koç ile birlikte sık sık kulüp binasında bir araya gelen Emre Belözoğlu, işin başında yer alarak takıma dahil edilmesi planlanan futbolcuların yanı sıra koordinatörlüğü ve teknik direktörlük görevlerine getirilecek adaylar ile de yakından ilgileniyor. Özellikle futbol koordinatörlüğü görevi için 'ı ekipte isteyen Belözoğlu'nun bu ısrarına sarı lacivertli yönetim de sıcak bakıyor.

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