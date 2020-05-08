08 Mayıs 2020, Cuma

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in adı her transfer döneminde Fenerbahçe ile sık sık geçiyor. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumunda bulunan ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. İşte Söğüt'ün açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 22:39
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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarının hayallerini süslüyor.

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Hemen hemen her transfer döneminde sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın olduğu öne sürülmüştü.

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Bu iddia taraftarda büyük heyecan yaratırken, sosyal medyada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi için kampanyalar başlatılmıştı.

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Hal böyle olunca sarı-lacivertli taraftarların da en merak ettiği soru Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? oldu.

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Bonservisi Arsenal'de bulunan Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.

İşte o açıklamalar...

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