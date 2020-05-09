Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa etmesi nedeniyle gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de liste başındaki isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica... Sarı-lacivertli yönetimin 47 yaşındaki çalıştırıcıya 1+3 yıllık teklif yaptığı öğrenilirken, Bjelica da Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...