09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa etmesi nedeniyle gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de liste başındaki isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica... Sarı-lacivertli yönetimin 47 yaşındaki çalıştırıcıya 1+3 yıllık teklif yaptığı öğrenilirken, Bjelica da Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 09:18
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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve birçok teknik adamla temas kuran Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica olmuştu.

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un 47 yaşındaki teknik adamı takımın başına geçirmek istediği ve 1+3 yıllık bir sözleşme önerdiği öne sürülmüştü.

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!

TOMAS: 1+3 YILLIK SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR

Sarı lacivertlilerin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica için Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Stjepan Tomas önemli açıklamalar yaptı.

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tomas, vatandaşı Bjelica'nın Sarı-Lacivertliler'in kendisine yaptığı 1+3 yıllık teklife soğuk baktığını söyledi.

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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!

BJELICA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica sesleri yükselirken, sarı-lacivertlilerin Hırvat teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edilmişti.

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