Fenerbahçe için flaş iddia! "Nenad Bjelica ile bugün imzalanacak"

Fenerbahçe ve Nenad Bjelica arasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler gündemine Pellegrini, Giampaolo, Erol Bulut gibi isimleri almış, ağır basan taraf ise Nenad Bjelica olmuştu. İtalyan basını, Hırvat basınını kaynak göstererek flaş bir iddiada bulundu. Habere göre; Fenerbahçe Hırvat teknik adamla bugün imzalıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Nenaj Bjelica için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan tuttomercatoweb, Hırvat 24sata'yı kaynak gösterdiği haberde Nenad Bjelica'nın, bir kaç saat içinde (gün içinde) İstanbul'a uçacağını ve resmi imzayı atacağını iddia etti.

Fotomaç'ın derlediği haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde:

"Fenerbahçe - Bjelica konusunda sona gelindi. Hırvat teknik direktör, imza için Türkiye'ye uçmaya hazır.

'24sata'nın haberine göre; Hırvat teknik direktörün bir kaç saat içerisinde (gün içerisinde) İstanbul'a uçması ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Türk kulübü, son günlerde Bjelica'ya 3 yıllık bir anlaşma teklif etmişti."

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