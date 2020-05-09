09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için flaş iddia! "Nenad Bjelica ile bugün imzalanacak"

Fenerbahçe'de yeni hoca imzayı atıyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 Giriş Tarihi: 09.05.2020

ve arasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler gündemine Pellegrini, Giampaolo, Erol Bulut gibi isimleri almış, ağır basan taraf ise Nenad Bjelica olmuştu. İtalyan basını, basınını kaynak göstererek flaş bir iddiada bulundu. Habere göre; Fenerbahçe Hırvat teknik adamla bugün imzalıyor. İşte detaylar...

'nin adayları arasında bulunan Nenaj Bjelica için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan tuttomercatoweb, 24sata'yı kaynak gösterdiği haberde 'nın, bir kaç saat içinde (gün içinde) 'a uçacağını ve resmi imzayı atacağını iddia etti.

Fotomaç'ın derlediği haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde:

"Fenerbahçe - Bjelica konusunda sona gelindi. Hırvat teknik direktör, imza için Türkiye'ye uçmaya hazır.

'24sata'nın haberine göre; Hırvat teknik direktörün bir kaç saat içerisinde (gün içerisinde) İstanbul'a uçması ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Türk kulübü, son günlerde Bjelica'ya 3 yıllık bir anlaşma teklif etmişti."

Bjelica yeni sistemi belirledi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Takımda kalmak için 'feda' dedi! F.Bahçeli yıldız... Takımda kalmak için 'feda' dedi! F.Bahçeli yıldız...
Evliliği tehlikedeydi! Emre Belözoğlu'ndan büyük yardım Evliliği tehlikedeydi! Emre Belözoğlu'ndan büyük yardım
Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı! Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör