09 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ali Sowe’ye yakın markaj

Ali Sowe’ye yakın markaj
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Bulgar medyasında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 'da forma giyen 25 yaşındaki Gambiyalı forvet Ali Sowe'u transfer listesine aldı.

Bulgar medyasında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 'da forma giyen 25 yaşındaki Gambiyalı forvet Ali Sowe'u transfer listesine aldı. Haberde, Muriç'in Avrupa'ya gidecek olması nedeniyle Sowe'un Fenerbahçe izleme ekibinin takibinde olduğu belirtildi.
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