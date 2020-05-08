Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için gruplar halinde sahaya inen Fenerbahçe'de bir yandan yaz transfer dönemi çalışmaları yapılıyor. Öncelikle teknik direktör sorununu halletmeyi hedefleyen ve takımın başında Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan eski oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü yeniden renklerine bağlayacağı iddia edilmişti. İki oyuncunun eski takımlarına dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, yönetimin Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen başka bir yıldızı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 12:57 ABONE OL