08 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için gruplar halinde sahaya inen Fenerbahçe'de bir yandan yaz transfer dönemi çalışmaları yapılıyor. Öncelikle teknik direktör sorununu halletmeyi hedefleyen ve takımın başında Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan eski oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü yeniden renklerine bağlayacağı iddia edilmişti. İki oyuncunun eski takımlarına dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, yönetimin Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen başka bir yıldızı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 12:57
ABONE OL
  • 1
  • 27
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen Süper Lig'de kalan 8 maç için antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları hız kazandı.

  • 2
  • 27
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...

İkinci yarıda çıktığı son 7 maçta galibiyet alamayan ve zirvenin 13 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu attı.

  • 3
  • 27
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...

Bu doğrultuda şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayacak olan Kanarya, sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar almayı planlıyor.

  • 4
  • 27
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...

İlk olarak Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde, Damien Comolli'nin istifasının ardından boşalan sportif direktörlük koltuğuna da Emre Belözoğlu getirilecek.

  • 5
  • 27
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak'ı da futbol koordinatörlüğü görevine getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde de büyük değişiklikler yapacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör