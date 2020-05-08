08 Mayıs 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...
Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için gruplar halinde sahaya inen Fenerbahçe'de bir yandan yaz transfer dönemi çalışmaları yapılıyor. Öncelikle teknik direktör sorununu halletmeyi hedefleyen ve takımın başında Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan eski oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü yeniden renklerine bağlayacağı iddia edilmişti. İki oyuncunun eski takımlarına dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, yönetimin Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen başka bir yıldızı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
- 1
- 27
- 2
- 27
- 3
- 27
- 4
- 27
- 5
- 27
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde