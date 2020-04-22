22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'ten kontrat açıklaması!

Obradovic'ten açıklama! Kontratım...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Beko Başantrenörü yazılı bir açıklama yaptı. Obradovic, "Kontratımın uzatılmasıyla alakalı kulübümle veya başka bir kulüpten herhangi birisiyle görüşmem olmadı" ifadelerini kullandı.

Zeljko Obradovic'in açıklaması şu şekilde:

"Umarım bu açıklamamı okuyan herkes sağlıklıdır. Hastalıktan zor günler geçiren herkese acil şifalar diliyorum. Son dönemde kamuya bir açıklama yapmayışımın sebebi, hepimizin geçtiği bu süreçti. Maç ve idmanlarımızın ertelendiği ilk günden itibaren Genel Menajerimiz, ofis çalışanlarımız, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Benim için her şeyden önce gelen şey, kendimden önce tüm çalışanlarımız ve ailelerinin sağlığı. Bu durumun ne kadar ciddi olduğunun farkındayım. Herkesle yakın iletişimde durup yapabileceğimiz en iyi şeyi değerlendiriyoruz."

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"SÖZLEŞMEM VARKEN BAŞKA BİR KULÜPLE GÖRÜŞMEM"

"Kendi durumumla ilgili bazı noktalar var. Haziran 2020'ye kadar koçuyum ve şu durumda yaptığım şey, Fenerbahçe için en iyisine odaklanmak. Kontratımın uzatılmasıyla alakalı, kulübüm ya da başka bir kulüpten herhangi birisiyle görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana yapılan herhangi bir teklif yok. Ayrıca, önemli bir prensibim olduğunun altını çizmek isterim: Bir kulüple sözleşmem varken, kesinlikle başka bir kulüple görüşmem. Adımın farklı kulüplerle geçtiği hiçbir bilgi doğru değil. 'Yalan haber' olarak nitelendiriyorum"

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"ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE"

"Daha net ve kesin konuşmak gerekirse, gelecek sezon için önceliğim Fenerbahçe başantrenörü olarak kalmak. Tüm Fenerbahçe taraftarına bu mesajımı iletmek isterim."

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