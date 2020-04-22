22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Kwadwo Asamoah'ı duyurdular! 'Haftalar sayıyor'

'F.Bahçe'ye transfer olmak için haftalar sayıyor'
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ın durumu belirsizliğini korurken sarı-lacivertliler bu bölge için gündemine 'ı almıştı. Bu kapsamda İtalyan basınından sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi. Inter, Asamoah ile yollarını ayırmayı planlarken, tecrübeli sol bekin Fenerbahçe'ye gitmek için artık haftalar saydığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlamaya hazırlanıyor... Gelecek sezon için parolasını 'şampiyonluk' olarak belirleyen Kanarya, yaz transfer sezonu için ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin ilk transferi şu anda Inter'de forma giyen, sol bek ve sol açık pozisyonlarında başarılı bir şekilde oynayabilen olacak.

"INTER GİTMELERİNE İZİN VERİYOR"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, şu an için bir çok ismin takımda fazlalık olduğunu belirten teknik direktör 'nin, sözleşmesi sona eren yıldızlara ayrılık için kapıyı açtığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Pellegrini bombası

"ASAMOAH HAFTALAR SAYIYOR"

Inter'de büyük bir revizyon olacağı yazılırken, yıldız futbolcu Kwadwo Asamoah'ın 'ye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için artık son haftalara girdiği aktarıldı.

VECINO, VALERO VE GAGLIARDINI DE YOLCU

Öte yandan ayrılacak isimlerin Asamoah ile sınırlı kalmayacağı, ekibi Everton'un istediği Matias Vecino'nun da ayrılışına izin verileceği yazıldı. Son olarak, Borja Valero ile Roberto Gagliardini'nin de takım içerisindeki geleceğinin sarsıntıda olduğu duyuruldu.

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