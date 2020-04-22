22 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

İşte Emre Belözoğlu'nun yeni imajı

Akıma o da katıldı! İşte Belözoğlu'nun yeni imajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans ile yaptığı görüşmede 'nin yıldız ismi 'nun yeni imajı dikkat çekti.

Başkan 'nın video konferansına Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcular katıldı.

SAÇ KESTİRME AKIMINA DEVAM

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılmaya devam ediliyor.

Liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da bu süreci aileleriyle birlikte evde geçirmeyi sürdürürken, yıldız oyuncuların da katıldığı bir saç kestirme akımı başlamıştı.

SON KATILAN İSİM EMRE BELÖZOĞLU OLDU

Daha önce Hazard, Bellerin, gibi isimler saçlarını sıfıra vurmuş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı.

Son olarak akıma, Kaptanı da katıldı.


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