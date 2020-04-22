Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosunu planlayan sarı-lacivertli yönetim, kaynak oluşturmak adına bazı yıldızlarından vazgeçebilir. Geçtiğimiz yıllarda Josef de Souza, Guiliano ve Eljif Elmas gibi büyük satışlar yapan sarı-lacivertliler, bu kez Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için büyük teklifler bekliyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin de çok istediği 25 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertliler şoke eden bir cevap verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:55 ABONE OL