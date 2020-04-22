22 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosunu planlayan sarı-lacivertli yönetim, kaynak oluşturmak adına bazı yıldızlarından vazgeçebilir. Geçtiğimiz yıllarda Josef de Souza, Guiliano ve Eljif Elmas gibi büyük satışlar yapan sarı-lacivertliler, bu kez Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için büyük teklifler bekliyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin de çok istediği 25 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertliler şoke eden bir cevap verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:55
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Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç...

Yeni kadro kurma çabasındaki Fenerbahçe'nin elindeki en önemli kaynak Vedat Muriç.

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Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç...

İlk sezon Fernandao, Giuliano ve Josef'ten elde edilen bonservis gelirleriyle takım kuran, bu sezon Elif Elmas'tan gelen parayla yeni yapılanmaya giden Ali Koç yönetimi, şimdi de Muriç kozunu oynamayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç...

Avrupa'dan çok sayıda talibi olan Kosovalı golcü için en ciddi adımlar Tottenham ve Lazio tarafından atılmış durumda.

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Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç...

İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için kapısını çaldığı sarı-lacivertlilerden bonservis ücretinde indirim talep etti.

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Fenerbahçe'de transfer kararı çıktı! Vedat Muriç...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, dünya yıldızı Harry Kane'i elden çıkarmaya hazırlanan Tottenham'da ise menajer Mourinho'nun Muriç'i ısrarla istediği biliniyor.

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