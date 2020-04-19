İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i
Orta sahaya yaratıcı bir isim arayan Fener, bonservisi PSV’de olan ve Heracles formasını giyen Mauro Junior’la ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler henüz 20 yaşında olan Brezilyalı 10 numarayı satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerde bulunacak.
Alex sonrası orta alana istediği 10 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor… Scout ekibi ile beraber Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda ismi izleyen Sarı-Lacivertliler'in Mauro Junior'da karar kıldığı öğrenildi.
HERACLES'TE KİRALIK OYNUYOR
Hollanda Ligi'nde Heracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise PSV'de bulunuyor. Mauro Junior'un futbol stili Alex'e oldukça benziyor.
YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Fenerbahçe scout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi. Yönetimin PSV ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.
12 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU
Bu sezon 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Mauro Junior etkili sol ayağı ve müthiş tekniği ile dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun uzaktan şutları da oldukça etkili.
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