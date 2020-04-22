22 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe derken ezeli rakibe gidiyor! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'de corona virüsünden dolayı Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Bu kapsamda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerde bu bölge için birçok isim gündeme gelmişti. Sarı Kanarya'nın gündeminde bulunan yıldız sol bek için ezeli rakibi devreye girdi ve Fenerbahçe'nin elinden kaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 12:43
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Fenerbahçe derken ezeli rakibe gidiyor! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe Süper Lig'de geride kalan 26 haftada özellikle stoper ve sol bek mevkisinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok puan kaybı yaşamıştı.

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Fenerbahçe derken ezeli rakibe gidiyor! Yıldız oyuncu...

Sol bek mevkisinde bir tek Hasan Ali Kaldırım'a sahip olan sarı-lacivertlilerde, tecrübeli isim sakatlanmış ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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Fenerbahçe derken ezeli rakibe gidiyor! Yıldız oyuncu...

Tecrübeli ismin yokluğunda bu bölgede Nabil Dirar forma giymiş fakat sol bek orjinli olmayan oyuncu zaman zaman bu bölgede aksamıştı.

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Fenerbahçe derken ezeli rakibe gidiyor! Yıldız oyuncu...

Corona virüsü salgınından dolayı lige verilen aradan faydalanan sarı-lacivertli takım, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlamıştı.

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Fenerbahçe derken ezeli rakibe gidiyor! Yıldız oyuncu...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, sol bek bölgesinde bir daha sıkıntı yaşamak istemeyen Sarı Kanarya, bu mevki için birçok ismi gündemine almıştı.

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