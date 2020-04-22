Fenerbahçe derken ezeli rakibe gidiyor! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'de corona virüsünden dolayı Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Bu kapsamda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerde bu bölge için birçok isim gündeme gelmişti. Sarı Kanarya'nın gündeminde bulunan yıldız sol bek için ezeli rakibi devreye girdi ve Fenerbahçe'nin elinden kaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 12:43 ABONE OL