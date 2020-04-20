20 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Manuel Pellegrini'yi yazdılar!

Süper Lig ekibi için Pellegrini'yi yazdılar!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

'ın ayrılığının ardından 'de birçok gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler için bu kez ve gibi devleri çalıştırmış yazıldı. İşte detaylar...

Bu sezon geneline bakıldığında işlerin pek de istenildiği gibi gitmeyen ekiplerin başında gelen , ligin ilk 26 haftalık periyotunda topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor...

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız vermişken, birçok oyuncuyla da temasa geçtiği öğrenilmişti. Ancak Fenerbahçe'de öncelik .

Kötü gidişat sonrası yolların ayrıldığı sonrası teknik direktörlük koltuğunu sahibini ararken günden güne birçok aday ortaya çıkarken, son olarak İtalya'dan Milan'ın eski çalıştırıcısı iddiası ortaya atılmış, 'un bu ismi özellikle istediği bilgisine yer verilmişti.

Son günlerde ise ortaya atılan isim severlerin yakından tanıdığı daha önce , , gibi üst düzey ekipleri çalıştırmış olan 66 yaşındaki Şilili teknik adam ...

Şili'nin önde gelen yayın kuruluşların La Cuarta'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda Pellegrini ile temasa geçtiği hatta tecrübeli çalıştırıcının görüşmeler için Türkiye'ye gelmesini ancak sınırların kapalı olmasından dolayı bu görüşmenin gerçekleşemediğini yazdı.

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Haberde 'Her ne kadar futbol corona virüsün yayılması nedeniyle durmuş olsa da Avrupa pazarında temaslar devam ediyor. Bu yöndeki gelişmelerden biri de Fenerbahçe ile Pellegrini arasında yaşandı. Türkiye'nin güçlü temsilcisi Fenerbahçe, Manuel Pellegrini ile acilen müzakere edilmesini istiyor.' ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeler Pellegrini'ye oldukça yakın bir kişi tarafından doğrulanırken bu kişinin "Birkaç hafta önce Fenerbahçe, Manuel Pellegrini ile temasa geçti. O anda, olası bir sözleşmenin koşullarını öğrenmek için seyahat etmesini istediler. Ancak sınırlar kapalı olduğu için bu yapılamadı." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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