20 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Pişman oldular

Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Pişman oldular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için ezeli rakibi ile büyük bir çekişmeye girdiği ve renklerine bağladığı Kosovalı golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, 'in bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcüyü transfer etmedikleri için büyük pişmanlık duyduğunu yazdı.

basınında gündem Vedat Muriç! Fenerbahçe'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü için yetkililerinin büyük bir pişmanlık duyduğu ifade edildi.

Voetbal24.be adlı internet sitesinde yer alan haberde okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde yer aldı;

"Muriç, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat. Söylenebilecek tek şey bu. Yakın geçmişte mor beyazlılar, Vedat Muriç ile kadrolarını güçlendirmek adına istekliydi. Ancak, golcü futbolcunun sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu görüldü.

Muriç bu sezon 'de oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin mutlak ismiydi. Kosovalı, ligde 13 gol attı ve hatta, Tottenham'ın dikkatini çekti.

Türkler, Muriç için Tottenham'ın teklifine '20 milyon eurodan aşşağıya satmayız' cevabını verdi. Öte yandan ve Lazio da oyuncu için hazırda bekliyor. Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat olduğu çok açık."

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