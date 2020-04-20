Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Pişman oldular
Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir çekişmeye girdiği ve renklerine bağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını, Anderlecht'in bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcüyü transfer etmedikleri için büyük pişmanlık duyduğunu yazdı.
Belçika basınında gündem Vedat Muriç! Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü için Anderlecht yetkililerinin büyük bir pişmanlık duyduğu ifade edildi.
Voetbal24.be adlı internet sitesinde yer alan haberde okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde yer aldı;
"Muriç, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat. Söylenebilecek tek şey bu. Yakın geçmişte mor beyazlılar, Vedat Muriç ile kadrolarını güçlendirmek adına istekliydi. Ancak, golcü futbolcunun sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu görüldü.
Muriç bu sezon Türkiye'de oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin mutlak ismiydi. Kosovalı, ligde 13 gol attı ve hatta, Tottenham'ın dikkatini çekti.
Türkler, Muriç için Tottenham'ın teklifine '20 milyon eurodan aşşağıya satmayız' cevabını verdi. Öte yandan Napoli ve Lazio da oyuncu için hazırda bekliyor. Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat olduğu çok açık."
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