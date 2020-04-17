17 Nisan 2020, Cuma
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Wılmots önce davayı çözmeli
Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü belirtilen Belçikalı teknik adam Marc Wilmots'un İran Milli Takımı ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü belirtilen Belçikalı teknik adam Marc Wilmots'un İran Milli Takımı ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Tehrantimes.com dün iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğunu belirtip, Wilmots'un sarı-lacivertli kulübe gidebilmek için öncelikle UEFA nezdindeki bu davayı sonuçlandırması gerektiğini hatırlattı. Belçika basını, Wilmots'un Fenerbahçe ile görüştüğü için Antwerp'i reddettiğini yazmıştı.
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