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FENERBAHÇE

Wılmots önce davayı çözmeli

Wılmots önce davayı çözmeli
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü belirtilen Belçikalı teknik adam Marc Wilmots'un İran ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü belirtilen Belçikalı teknik adam Marc Wilmots'un İran ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Tehrantimes.com dün iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğunu belirtip, Wilmots'un sarı-lacivertli kulübe gidebilmek için öncelikle nezdindeki bu davayı sonuçlandırması gerektiğini hatırlattı. Belçika basını, Wilmots'un Fenerbahçe ile görüştüğü için Antwerp'i reddettiğini yazmıştı.
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