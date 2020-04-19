Fenerbahçe'ye Marco Giampaolo'yu yazdılar! 'Büyük bir fırsat'

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Ligde kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim gelmişti. İtalyan basınından metropolitanmagazine.it sitesi, Marco Giampaolo'nun Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu duyururken, deneyimli teknik adam için bunun 'Büyük bir fırsat' olabileceği yazıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Marco Giampaolo için İtalyan medyası, özel bir haber yayınladı.

Metropolitanmagazine.it adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı özel haberde İtalyan teknik direktörün sarı lacivertlilere olası transferine "Büyük bir kapı açılabilir" yorumunu yaptı. İşte o haber;

"Sampdoria, teknik direktörleriyle son 10 yılda başarılı bir kulüp olamadı. Di Carlo,Cavason, Atzori, Iachini, Ferrara, Rossi, Mihajlovic, Zenga, Montella, Giampolo, Di Francesco ve Ranieri... Gigi Del Neri'nin Şampiyonlar ligi ön elemesinde yaptığı tarihi çıkıştan sonra, Avrupa havasını solumak için geri döndü. Ancak, daha sonra Milan'a giden Marco Giampaolo, bu projeye inanmamıştı.

Şimdi başka büyük bir kapının kapıları, usta teknik direktör için tekrar açılabilir. Fenerbahçe, takımını ona emanet etmek istiyor. Türk kulübü, şu anda çok hassas bir durumda. Ancak, eğlenceli bir oyun fikri ile, gençleri de oynatmasıyla takdir edilen bir teknik direktörü başında görmek istiyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre İstanbul ekibi, Milan'ın eski hocası hakkında ciddi düşünüyor.

Fenerbahçe şu anda orta sıralarda. Uluslararası arenadan uzakta, yeni bir maceraya yelken açmak istiyor. Açıkçası, Avrupa Ligi ön elemelerine katılma konusunda gerçekçi değiller. Luiz Gustavo, Mauricio Isla, Jailson, Emre Belözloğlu ve Miha Zajc gibi oyuncuları var ancak bu, bir takım için yeterli değil."

MARCO GIAMPAOLO KİMDİR?

2 Ağustos 1967'de İtalya'da dünyaya gelen Marco Giampaolo, antrenörlük kariyerine 2005 yılında Ascoli'de başladı. Daha sonra sırasıyla; Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.

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