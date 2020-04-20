20 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır Avrupa devleriyle anılıyordu! Transfer iddialarına yanıt verdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen genç file bekçisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla bir süredir Avrupa devleri tarafından izleniyordu. 22 yaşındaki kaleci, transfer iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 14:20
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır Avrupa devleriyle anılıyordu! Transfer iddialarına yanıt verdi

Transfer döneminin gözdesi konumuna gelen Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır Avrupa devleriyle anılıyordu! Transfer iddialarına yanıt verdi

Sarı-lacivertlilerin MKE Ankaragücü'den kadrosuna kattığı genç file bekçisi Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır Avrupa devleriyle anılıyordu! Transfer iddialarına yanıt verdi

Altay Bayındır'ın bu performansının olumlu etkileri ülke dışına çıktı ve Avrupa'nın dev kulüpleri 22 yaşındaki kaleciyi takibe aldı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır Avrupa devleriyle anılıyordu! Transfer iddialarına yanıt verdi

İspanyol ekibi Real Madrid ile Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Altay Bayındır'a talip olduğu gündemde.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır Avrupa devleriyle anılıyordu! Transfer iddialarına yanıt verdi

Madrid ekibinin, Altay'ı ikinci kaleci, Ajax'ın ise 1 numaralı kaleci olarak düşündüğü öne sürüldü. Ajax ise genç file bekçisini Onana'nın yerine düşünüyor. Sarı lacivertli ekibin 21 yaşındaki file bekçisi konuyla ilgili çok net ifadeler kullandı.


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