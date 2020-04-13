13 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Tugay Kerimoğlu'ndan flaş itiraf! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

Tugay'dan flaş itiraf! Fenerbahçe'den teklif aldım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

Bir dönem 'ın formasını giyen ve teknik heyetinde de görev alan , ekiplerinden 'nin durumunu ve politikasını değerlendirdi. Kerimoğlu ayrıca flaş bir itirafta bulunarak, Fenerbahçe'den teklif aldığını da açıkladı. İşte detaylar...

'ın efsane oyuncuları arasına giren aynı zamanda yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden , oyunculuğu döneminde 'den teklif aldığını açıkladı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'da konuşan Kerimoğlu, gündemde yer alan ve 'ün Fenerbahçe'ye durumu hakkında da konuştu.

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"FENERBAHÇE BENİ İSTEMİŞTİ"

Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe camiası istemişti beni. 1999 senesinde ayrıldığımda, yurt dışındaki hedeflerimi gerçekleştirme adıma gelen teklife saygıyla, 'Teşekkür ederim.' dedim" ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'NİN İHTİYACI VAR"

Tugay Kerimoğlu, "Fenerbahçe'nin Gökhan ve Caner'e ihtiyacı var. Çok mevkide ihtiyaçları var ama ana merkez orası, bekler. Gökhan da Caner de gidebilir Fenerbahçe'ye. Çok doğaldır. Bu, benim bakış açım bu" şeklinde konuştu.

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