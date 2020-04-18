18 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe topbaşı yapıyor! İşte o tarih...

F.Bahçe topbaşı yapıyor! İşte o tarih...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

'de çevrim içi antrenmanlar sona eriyor. Sarı-lacivertliler, Salı gününden itibaren Samandıra'da çalışmalarını sürdürecek.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 haftadır telekonferans yöntemiyle evde antrenman yapan Fenerbahçeli futbolcular tesislerine geri dönüyor.

TRT Spor'un haberine göre, pazartesi günü de evlerinde çalışacak olan sarı-lacivertlilerin, salı gününden itibaren Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek saha çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

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SOSYAL MESAFE KURALINA UYULACAK

Oyuncular corona virüsü tedbirleri kapsamında riske girmemek için küçük gruplar halinde antrenmana çıkıp, sosyal mesafeyi koruyarak çalışacak. Avrupa'daki bazı kulüplerin yaptığı gibi bireysel çalışmalar da yine saha içinde gerçekleştirilecek.

2 GÜN ANTRENMAN, 4 GÜN İZİN!

Futbolcular salı ve çarşamba günü antrenman yaptıktan sonra corona virüsü tedbirleri kapsamında dört gün izin yapacak.

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