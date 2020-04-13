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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin sol beki Fas'tan

Fenerbahçe'nin sol beki Fas'tan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Africatopsports sitesi, Fas ekibi Wydad AC ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Nahiri'nin Fenerbahçe'ye katılabileceğini yazdı.

28 yaşındaki oyuncu sol bekte oynuyor. Bu sezon 4'ü CAF Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 13 maçta 6 gol attı. Sağ bek ve stoperde de görev alabilen, Fas 'nda 10 kez yer alan Nahiri'nin Wydad AC'nin yeni kontrat önerisini reddettiği ve Fenerbahçe'ye olmak istediği ifade edildi.

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