13 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin sol beki Fas'tan
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Africatopsports sitesi, Fas ekibi Wydad AC ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Nahiri'nin Fenerbahçe'ye katılabileceğini yazdı.
28 yaşındaki oyuncu sol bekte oynuyor. Bu sezon 4'ü CAF Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 13 maçta 6 gol attı. Sağ bek ve stoperde de görev alabilen, Fas Milli Takımı'nda 10 kez yer alan Nahiri'nin Wydad AC'nin yeni kontrat önerisini reddettiği ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ifade edildi.
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