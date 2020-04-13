Eski Fenerbahçeli hocadan Trabzonspor'a övgüler! "Harika performans sergiliyor"
Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'de görev alan ve Kocaman'ın çok yakın arkadaşı olan Fahrudin Ömeroviç, flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor harika performans sergiliyor" derken, Galatasaray'ı da övdü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılar, düzlüğe nasıl çıkacağına dair yorumlarla ilgili tanıdık bir isimden değerlendirme geldi.
1996'dan bu yana, tam 24 yıldır Aykut Kocaman'ın sağ kolu olarak görev yapan Boşnak antrenör Fahrudin Ömeroviç, Sırp basınına yaptığı açıklamada acı konuştu. Sportski Zurnal'in sorularını cevaplayan Ömeroviç, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak dört takımdan bahsederken Fenerbahçe'nin adını anmadı.
"TRABZONSPOR HARİKA"
Ömeroviç, "Bu sezon Trabzonspor harika bir performans sergiliyor. Sivasspor için de aynı ifadeyi söyleyebilirim. Yarışın içinde yer alan Başakşehir'in de şansı var" açıklamasında bulundu.
GALATASARAY'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Ömeroviç'in Galatasaray'la ilgili ifadeleri ise Fenerbahçe camiasının canını sıkacak cinsten oldu. Boşnak hoca "Galatasaray, şampiyonluk yarışında her zaman tehlikelidir. Çünkü her zaman iyi bir takımı vardır. Lig devam ederse bu kadrosu ile sonuca gidebilir" sözleriyle sarı-kırmızılıların yarışta favori olduğuna işaret etti.
Ömeroviç, matematiksel olarak şansı olsa da Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyemeyeceğini söylerken "Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da birçok problemi var. Biz görevdeyken son dakikada çok maç kaybettik. Şimdi de Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor" diye konuştu.
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