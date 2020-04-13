Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı golcü! Transferi Lugano bitirecek

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündem forvet transferi... Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriç'in yerini doldurmak için arayışlarını sürdürürken, yönetimin dünya yıldızının transferi için harekete geçtiği ve bunun için eski Fenerbahçeli Diego Lugano'dan yardım alacağı öğrenildi... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...