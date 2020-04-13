13 Nisan 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı golcü! Transferi Lugano bitirecek
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündem forvet transferi... Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriç'in yerini doldurmak için arayışlarını sürdürürken, yönetimin dünya yıldızının transferi için harekete geçtiği ve bunun için eski Fenerbahçeli Diego Lugano'dan yardım alacağı öğrenildi... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...