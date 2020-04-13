13 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı golcü! Transferi Lugano bitirecek

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündem forvet transferi... Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriç'in yerini doldurmak için arayışlarını sürdürürken, yönetimin dünya yıldızının transferi için harekete geçtiği ve bunun için eski Fenerbahçeli Diego Lugano'dan yardım alacağı öğrenildi... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 06:33
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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı golcü! Transferi Lugano bitirecek

Fenerbahçe'de transfer operasyonu start alıyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışından uzak kalmıştı.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı golcü! Transferi Lugano bitirecek

Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de yönetim transferde üst düzey futbolculara yönelme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı golcü! Transferi Lugano bitirecek

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını esnetecek olmasıyla mali yönden derin bir nefes alacak olan sarı-lacivertliler nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı golcü! Transferi Lugano bitirecek

Buna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'de santrfor bölgesine gündeme dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani geldi. Vedat Muriqi'in taliplerinin artmasından sonra B planını devreye sokacak olan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüden üst düzey bir isimle anlaşıp sükse yaratmak istiyor.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı golcü! Transferi Lugano bitirecek

MURIQI'E LAZIO KANCASI!
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

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