13 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a sunacağı şartlar belli oldu!

F.Bahçe'nin sunacağı şartlar belli oldu! Hasan Ali...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

Corona virüsü sebebiyle liglere verilen aralardan yararlanan takımlardan biri de ... Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'la masaya oturacak. Sarı-kanaryanın 30 yaşındaki isme önereceği sözleşme şartları da belli oldu. İşte detaylar...

İç görüşmelerine henüz başlamayan , öncelikli olarak takımın sol beki ile masaya oturmaya hazırlanıyor...

Takvim'de yer alan habere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek. Sarı-lacivertliler yükselen döviz kuru ve yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldı. Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.

Hasan Ali bu sezon 12 maçta toplam 939 dakika süre alabilmişti. Kariyerine Almanya'da başlayan 30 yaşındaki tecrübeli isim, Fenerbahçe'ye 'dan transfer olduğu 2012 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyiyor.

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