Fenerbahçe ile adı geçen Hüseyin Eroğlu'ndan itiraf! "Türk antrenörler..."

Son dakika! Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra adı sarı-lacivertliler ile anılan ve TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu, flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Altınordu'nun başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, corona virüsü gündemi, altyapı sistemi ve Fenerbahçe'yle isminin anılmasıyla ilgili Hürriyet'e konuştu.

Corona virüsü salgınının kulüpleri altyapıya iteceğini söyleyen Eroğlu,"Kulüplerin zaten maddi olarak sıkıntıları vardı, koronavirüs salgınından sonra bu sıkıntılar katlanır. Süper Lig'de 8-10 Altınordu olur bence. Yani virüs Türk futboluna yarayacak. Deniz bitti, altyapılara yönelmek, yurt içinde ve yurt dışındaki gençleri taramaktan başka çıkış yok" ifadelerini kullandı.

"HEM GENÇLERLE HEM ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK MÜMKÜN"

Takımların genç oyuncularla da şampiyonlar yarışına dahil olabileceğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Hem gençlerle oynamak hem şampiyonluğa oynamak Mümkün. Kulüp hem yarışmacı hem düşük maliyeti olabilir. Zaten başka çare de yok. Mühim olan kendi yıldızını yaratmak. Ben Cengiz'e 16, Çağlar'a 17,5 yaşında A takım formasını verdim. Hata yapmadılar mı? Yaptılar. Milyon Euro'luk oyuncular hata yapmıyor mu? Biri yarın gidiyor, öteki senin evladın" dedi.

"TÜM TÜRK ANTRENÖRLER FENERBAHÇE İLE ÇALIŞMAK İSTER"

İsminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili ise 47 yaşındaki antrenör, "Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe'de çalışmak ister. Neden olmasın ki? Futbolda bu tür söylentiler de transferler de hep vardır. Benim futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım? Gençliğimde 12 yıl profesyonel futbol oynadım, Yüksek okul mezunuyum, iyi derecede Almanca, orta derecede İngilizce biliyorum, 8 yılı A takım hocalığı olmak üzere 13 yıldır Atınordu'da görev yapıyorum, 8 kişilik ekibimin hepsi üniversite mezunu. Bir yere talip değiliz ama her zaman en önemli görevlere hazırız." diye konuştu.

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