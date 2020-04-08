Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!

Birçok sebepten dolayı bekleneni veremeyen Kruse'nin Miha Zajc konusunda ilginç bir isteği bulunuyor. Hem Almanya'dakinden farklı bir mevkide oynayan hem de ilk 11'de kendisine ayak uyduracak oyuncu bulamayan tecrübeli oyuncu, sistemsel olarak da sıkıntılar yaşadı.