08 Nisan 2020, Çarşamba
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Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!
Fenerbahçe'nin Alman 10 numarası Max Kruse'den sürpriz bir talep geldi. 32 yaşındaki oyuncu, yakın çevresine kendisini oyun içerisinde daha rahat hissettirdiği gerekçesiyle Miha Zajc ile oynamak istediğini söylediği belirtildi. İşte detaylar...
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