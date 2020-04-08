08 Nisan 2020, Çarşamba

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Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!

Fenerbahçe'nin Alman 10 numarası Max Kruse'den sürpriz bir talep geldi. 32 yaşındaki oyuncu, yakın çevresine kendisini oyun içerisinde daha rahat hissettirdiği gerekçesiyle Miha Zajc ile oynamak istediğini söylediği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 13:07
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Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!

Birçok sebepten dolayı bekleneni veremeyen Kruse'nin Miha Zajc konusunda ilginç bir isteği bulunuyor. Hem Almanya'dakinden farklı bir mevkide oynayan hem de ilk 11'de kendisine ayak uyduracak oyuncu bulamayan tecrübeli oyuncu, sistemsel olarak da sıkıntılar yaşadı.

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Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!

Milliyet'te yer alan habere göre orta saha ve kanatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle tam anlamıyla verimli olamayan Alman futbolcunun yakın çevresine Zajc ile çok iyi anlaştığını ve beraber oynamak istediğini anlattığı öğrenildi.

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Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!

Basit ve tek oynayan, bunun yanında oyun zekası yüksek olan Zajc ile çok iyi anlaşan Kruse, performansının arttığını düşünüyor ve kendisini daha rahat hissediyor.

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Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!

Benzer futbol altyapısı ve mantığına sahip olan ikili bu sezon bir türlü birlikte oynayamadı. Bunda Zajc'ın sakatlığının yanı sıra teknik direktör Ersun Yanal'ın da tercihleri önemliydi.

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Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!

Deneyimli teknik adam Zajc'ı yetenekli bulsa da dayanaklı bulmuyordu. Zajc bu sezon ligde sadece 6 maçta oynadı.

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