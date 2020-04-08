Stephen Appiah'tan itiraf! "Çok şükür Fenerbahçe..."

Oynadığı dönemde Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen Stephen Appiah, yaptığı açıklamalarla bir kez daha sarı-lacivertli taraftarların gönlüne girdi. Appiah yaptığı açıklamada, "Çok şükür Fenerbahçe ile anlaştım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bir dönem İtalyan devi Juventus'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertli forma çatısı altında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Appiah, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Juventus'tan ayrılık sürecini anlatan Appiah, şu sözleri sarf etti:

"Gana'lı yetkililer, 2004 Olimpiyatlarından önce Juventus ile iletişime geçti. Ancak yöneticiler buna izin vermiyor gibiydi. Ben, bunu düşüneceğimi söyledim. Ertesi gün beni antrenman sonrası aradılar. Endişeliydim, en ufak hata sonrası sözleşmemi kaybedebileceğimden korktum. Ama yine de düşündüğümü söyledim. Eğer gitmeyeceğim deseydim, ülkemle ilgili problemlerim olabilirdi. Bu yüzden cesaretimi topladım ve Juventus yöneticilerine ayrılmak istediğimi söyledim.

'ÇOK ŞÜKÜR FENERBAHÇE...'

Bana nedenini sordular. Juventus'ta oynadığım için mutlu olduğumu ancak ülkemin daha önde geldiğini söyledim. Geri dönüşümde sorunlar yaşadım. Geri dönüşümde sorunlar yaşadım. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir yer aramak zorunda kaldım. Çok şükür ki Fenerbahçe ile anlaştım."

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