Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a 3 dev talip birden!
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve alt kategorilerde gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Barcelona, Manchester City ve Manchester United genç futbolcuya talip oldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz için sıcak saatler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, altyapısından yetişen genç yeteneği yaz transfer sezonunda elinde tutamayacak gibi duruyor.
The Sun'da yer alan habere göre 17 yaşındaki süper yetenek, önceliğini Fenerbahçe'ye vermiş durumda. Sarı lacivertli kulüpte gelişimini göstermek istediğini aktaran Beyaz için dünya devleri sıra girdi.
MAN. UNITED 1 NUMARADA
İddialara göre Ömer Faruk Beyaz için sıraya giren 1. kulüp Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu özel olarak izlettiği aktarılırken, alt yaş kategorilerine kazandırmak istediği kaydedildi.
PEPE GUARDIOLA VE BARCELONA DA SIRADA
Öte yandan Manchester City menajeri Pep Guardiola ve Barcelona da Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgileniyor.
Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A'da mücadele ederken 14 müsabakada rol aldı 2 asist yaptı.
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