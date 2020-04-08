Mustafa Kaplan doğruladı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

"EVDEN ÇALIŞMAK OYUNCUYA BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"

"Liglere verilen aradan dolayı futbol ile oyuncu, teknik adam ve taraftarlar arasına mesafe girdi. Dönüş sıkıntılı olacak. Futbol seviyesi düşecek. Oyuncunun evde çalışması ona fazla bir şey kazandırmaz."