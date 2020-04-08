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Mustafa Kaplan doğruladı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

Fenerbahçe'de kötü gidişatın sürmesi üzerine teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Yanal'dan sonra sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör arayışında birçok isim gündeme geliyor. Son olarak Ankara temsilcisi MKE Ankaragücü'nü çalıştırmış Mustafa Kaplan da yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekipten teklif aldığını doğruladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 11:14
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Mustafa Kaplan doğruladı! Fenerbahçe'den teklif aldım

Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'den dolaylı yoldan teklif aldığını açıkladı.

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Mustafa Kaplan doğruladı! Fenerbahçe'den teklif aldım

Sabah Gazetesi'ne konuşan Kaplan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı.

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Mustafa Kaplan doğruladı! Fenerbahçe'den teklif aldım

Mustafa Kaplan'ın gündeme damga vuracak açıklamaları şu şekilde:

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Mustafa Kaplan doğruladı! Fenerbahçe'den teklif aldım

"EVDEN ÇALIŞMAK OYUNCUYA BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"
"Liglere verilen aradan dolayı futbol ile oyuncu, teknik adam ve taraftarlar arasına mesafe girdi. Dönüş sıkıntılı olacak. Futbol seviyesi düşecek. Oyuncunun evde çalışması ona fazla bir şey kazandırmaz."

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Mustafa Kaplan doğruladı! Fenerbahçe'den teklif aldım

"Bireysel antrenman ile grup çalışması farklı olur. Evde güç kazanamazsınız. Bu nedenle uzun bir aradan sonra saha ve grup idmanlarına başladığımız zaman sıkıntılar yaşanacaktır."

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