02 Nisan 2020, Perşembe
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Anelka’dan yeni mesaj
Kanarya'nın eski yıldızı Nicolas Anelka, Instagram hesabından Fenerbahçe Platinum kartını gösterdiği bir paylaşım yaptı.
Kanarya'nın eski yıldızı Nicolas Anelka, Instagram hesabından Fenerbahçe Platinum kartını gösterdiği bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde de yine sosyal medyadan Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirterek, "Teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" ifadelerini kullanmıştı.
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